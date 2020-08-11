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11.08.2020 - 15:09 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azeri bakanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azeri bakanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.

 

    Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılarRİZE'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.
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