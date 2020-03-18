MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında corona virüs toplantısı yapılacak
ABONE OL
18.03.2020 - 09:46 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında corona virüs toplantısı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeni tip corona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. 14.00'te başlayacak toplantı sonrası alınan önlemleri de Cumhurbaşkanı açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında corona virüs toplantısı yapılacak

Coronavirüsün yayılmasını önlemede, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdüm ve halkın tedbirlere uyması büyük önem taşıyor.

Coronavirüse yönelik önlemler, hayatın her alanında genişliyor. Gelişmeler doğrultusunda yeni adımlar yolda.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.00'te kapsamlı bir toplantı yapılacak.

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YÖK'ten corona virüs önlemleriyle ilgili açıklama!

YÖK'ten corona virüs önlemleriyle ilgili açıklama!

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber