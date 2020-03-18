18.03.2020 - 09:46 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında corona virüs toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeni tip corona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. 14.00'te başlayacak toplantı sonrası alınan önlemleri de Cumhurbaşkanı açıklayacak.
Coronavirüsün yayılmasını önlemede, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdüm ve halkın tedbirlere uyması büyük önem taşıyor.
Coronavirüse yönelik önlemler, hayatın her alanında genişliyor. Gelişmeler doğrultusunda yeni adımlar yolda.
Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.00'te kapsamlı bir toplantı yapılacak.
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