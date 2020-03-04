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04.03.2020 - 20:16 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Daimi Temsilcisi Craft’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Daimi Temsilcisi Craft’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Kalın: "Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sınırdaki göçmen yoğunluğuna dair, "Türkiye üzerine düşenleri fazlası ile yerine getirdi. Ama Türkiye'nin de kapasitesinin bir sınırı var. Verilen sözler yerine getirilmeli" ifadelerini kullandı.
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