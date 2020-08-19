Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hindistan Büyükelçisi Panda ile bir araya geldi. Panda, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Öte yandan güven mektubu sunumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Büyükelçisi Panda'nın maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

FRANSA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Herve Magro’yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Herve Magro, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Magro’nun eşi ve beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.









BOSNA HERSEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alagiç, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Alagiç'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.







