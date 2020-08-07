07.08.2020 - 16:37 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geldi. Bir süre sosyal tesislerde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.
İslam Memiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdiProf. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Kadir Tuna, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Prof. Dr. Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını CNN Türk'te Semiha Şahin'e özel değerlendirdi.