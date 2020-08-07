Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geldi. Bir süre sosyal tesislerde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.