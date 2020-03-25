25.03.2020 - 19:43 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.
Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Hastalara Çin'den getirilen ilaç verilmeye başlandıCorona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 26 hastanın iyileştiğini yoğun bakımda olan 136 hastaya da Çin'den gelen ilaçlarla tedaviye başlandığını açıkladı.