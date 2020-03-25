MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı
ABONE OL
25.03.2020 - 19:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Hastalara Çin'den getirilen ilaç verilmeye başlandıCorona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 26 hastanın iyileştiğini yoğun bakımda olan 136 hastaya da Çin'den gelen ilaçlarla tedaviye başlandığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitecek? Bakan Selçuk açıkladı: Okullar hangi tarihte açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitecek? Bakan Selçuk açıkladı: Okullar hangi tarihte açılıyor?

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

25 Mart Şans Topu çekilişi saat kaçta yayınlanacak? - 980. hafta Şans Topu canlı sonuçları belirleniyor

25 Mart Şans Topu çekilişi saat kaçta yayınlanacak? - 980. hafta Şans Topu canlı sonuçları belirleniyor

Sıradaki Haber