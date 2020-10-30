30.10.2020 - 13:46 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Beyoğlu'nda yapımı süren Taksim Camisi ve yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.
Daha sonra Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, cuma namazını köşkün yakınındaki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Erdoğan'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Cami çıkışında vatandaşları selamlayan Erdoğan, yanına çağırdığı iki çocukla sohbet ederek, hediye verdi.
Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Taksim Camisi ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.