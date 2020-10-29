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29.10.2020 - 14:12 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Külliyenin ana bina girişinde düzenlenen törende, davetliler, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde mesafe kuralına uygun şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Beşiktaş'ta elektrik kablolarında patlamaBeşiktaş Kadırgalar Caddesi'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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