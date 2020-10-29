Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Külliyenin ana bina girişinde düzenlenen törende, davetliler, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde mesafe kuralına uygun şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.