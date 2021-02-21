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21.02.2021 - 16:31 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.

Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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