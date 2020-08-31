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31.08.2020 - 14:30 | | İHA/AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan afet bölgesini havadan inceledi. Dereli ilçesine gelen Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Konuşmamda bazı müjdeler vereceğim. " dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun'a hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİRESUN DERELİ'DE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Giresun'da selin vurduğu bölgeyi inceleyen Erdoğan, Bakan Kurum ve Bakan Soylu'dan bilgi aldı.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunda

 

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