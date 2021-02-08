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08.02.2021 - 19:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Bebeği çöpe bırakmıştı! İfadesi şoke ettiSamsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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