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05.02.2021 - 22:18 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte inşa edeceğiz

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter'da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte inşa edeceğiz

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