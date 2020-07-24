MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Fatih'te kafede çay içti
ABONE OL
24.07.2020 - 17:23 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Fatih'te kafede çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaretinin ardından Fatih Fevzi Caddesi'ndeki bir kafeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Fatih'te kafede çay içti

Erdoğan'a burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Erdoğan kafeden ayrılan Devlet Bahçeli'yi makam aracına kadar uğurladı. Ardından kafeye dönen Erdoğan, bir süre sonra tekrar dışarı çıktı. Bir süre daha kafede vakit geçiren Erdoğan, daha sonra tekrar dışarı çıktı. Kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayan Erdoğan, buradan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan kafede bir saati aşkın süre kaldı.

 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Yaz okulu sınav merkezi tercihleri ile ilgili son dakika duyurusu

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Yaz okulu sınav merkezi tercihleri ile ilgili son dakika duyurusu

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Adıyaman’da köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti!

Adıyaman’da köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti!

Sıradaki Haber