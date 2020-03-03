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03.03.2020 - 15:35 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile görüştü

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Han ile telefonda görüştü. İmran Han, "İdlib ve mülteci konusunda Türkiye'nin arkasındayız" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı. Pakistan Başbakanı İmran Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu ifade etti.

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