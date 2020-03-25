MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferans ile görüştü
ABONE OL
25.03.2020 - 15:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferans ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferans ile görüştü

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara'dan katıldı.

Corona karantinasında görevli doktor çift! Çocuklarıyla böyle görüşüyorlarKonya'da görev yapan doktor çift Demet ve Mehmet Ali Acar, corona virüs hastalığı şüphesiyle karantina altındakilerle ilgilenmeye başlayınca, 2 çocuklarıyla sosyal mesafeyi gözeterek görüşmeye başladı. Çift, salgın sürecinde çocuklarını hastalıktan korumak için anneannelerine bırakırken, iş çıkışı asansör önüne koydukları sandalyelerde oturarak onlarla konuşup, oyun oynadı. Doktor çift çocuklarıyla teması tamamen keserken, ailenin bu görüntüleri ise sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil mi? EBA'da görülen konular sınavda olacak mı?

Uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil mi? EBA'da görülen konular sınavda olacak mı?

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Kadın profesör kepçenin önüne yattı

Kadın profesör kepçenin önüne yattı

Sıradaki Haber