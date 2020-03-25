MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bu corona virüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz
ABONE OL
25.03.2020 - 23:07 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bu corona virüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip corona virüs (Kovid-19) tehdidinin üstesinden de birlik, beraberlikle gelineceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bu corona virüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz

Erdoğan, ulusa sesleniş videosunun da yer aldığı iletisinde, "Hiçbir düşman, milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir. İnşallah bu koronavirüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Hollanda’da corona virüsten ölenlerin sayısı 356’ya yükseldiHollanda’da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 80 kişi artarak 356’ya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayınlandı - 980. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama ekranı

25 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayınlandı - 980. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama ekranı

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

25 Mart Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belirlendi - 1308. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

25 Mart Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belirlendi - 1308. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

Sıradaki Haber