Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bu corona virüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz

Erdoğan, ulusa sesleniş videosunun da yer aldığı iletisinde, "Hiçbir düşman, milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir. İnşallah bu koronavirüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz." ifadelerini kullandı.