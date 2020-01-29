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29.01.2020 - 04:10 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda dün akşam saat 20.10'da kalktı. Uçak saat 02.40 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etmişti.

 

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