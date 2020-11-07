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07.11.2020 - 14:53 | | İHA

Cumhurbaşkan'ı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkan'ı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresi ve Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapılan yeni yolun açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Cumhurbaşkan'ı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkan'ı Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresine katılmak ve Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapmak için bugün saat 14.00 sularında Kahramanmaraş'a geldi.

Kahramanmaraş havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kongrenin yapılacağı kent merkezindeki Kahramanmaraş Stadyumuna geçti.

Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi.

Kongre'den canlı bağlantıyla Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.

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