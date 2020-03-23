23.03.2020 - 21:17 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Çin'den olumlu sonuç veren özel ilaç getirdikCorona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı." dedi. Bakan Koca, "Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.