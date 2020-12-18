Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keban Belediye Başkanı Atlı ile görüştü

Keban Belediye Başkanı Atlı, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Keban'a 25 yataklı hastane sözü aldığını belirterek, TOKİ konutlarından polis lojmanları yapımına, içme suyu ve arıtma tesislerinden okul yapımına kadar birçok önemli proje talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyledi.

Atlı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ilçemizin talepleri ve yapılması planlanan yatırımlar için görüştüm. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Belediyemize Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı hibesi şubat ayı içerisinde yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konularını içeren dosyalarımız hakkında bakanlıklara ve kurumlara bizzat hızlandırılması ve gerçekleştirilmesi için talimatlar verilmiştir. İnşallah bizler de bu konuların takipçisi olarak bu hizmetlerin ilçemize sunulmasını sağlayacağız."