Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul ediyor. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.