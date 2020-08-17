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17.08.2020 - 15:16 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul ediyor. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İyilik yapan iyilik bulurDiyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden veren daha sonra döner ve ayran ısmarlayan Mert Emsen (13), insanlık vazifesini yaptığını belirterek, "İyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Aileme bakıyorum; 10 TL harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum" dedi.
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