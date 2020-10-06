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06.10.2020 - 06:07 | | KIVANÇ EL Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden Kuveyt Emiri es-Sabah'ın yerine gelen Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmek ve taziyelerini iletmek için çarşamba günü Kuveyt'e gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gidiyor
KIVANÇ EL Ankara

 

Erdoğan, çarşamba günü sürpriz bir Kuveyt ziyaretinde bulunacak. Çarşamba günü planlanan grup toplantısını iptal eden Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 91 yaşında vefat eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yerine geçen Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a taziye ziyaretinde bulunacak. Erdoğan, yeni emiri yeni görevinden dolayı tebrik edecek.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni emir ile telefonda görüşmüş ve taziyelerini iletmişti. Erdoğan, bu ülkeyi ziyaret ederek taziyesini yüz yüze iletecek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemini değerlendirecek.

Erdoğan'ın Kuveyt'ten Katar'a geçebileceği ve burada da Katar Emiri es-Sani ile de görüşebileceği de kaydediliyor.

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