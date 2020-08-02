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02.08.2020 - 22:11 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Bir site tedbir amaçlı boşaltıldıİzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde, öğle saatlerinde çıkan yangının büyümesiyle bölgeye yakın evlerde oturanlar, dumandan etkilenerek evlerini boşaltmaya başladı. Bölgeye yakın bir sitede oturanlar, yangına 3-4 kilometre mesafede olduklarını ve Kaymakamlıktan bilgi geldiğini söyledi.
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