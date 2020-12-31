31.12.2020 - 16:33 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.
Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.
6 dakikada 2020... Türkiye ve dünyada neler oldu?Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 80 milyon insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsü 2020 yılında gündemin önemli bir bölümünü oluşturdu. Karantina süreciyle, yaşanan ölümlerde ve maskeyle geçen 2020 yılında corona virüs haricinde de birçok önemli olay gerçekleşti. Şiddet olayları, doğal afet, vefat olaylarının yaşandığı 2020 yılının panoramasını sizler için oluşturduk.