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09.03.2020 - 19:33 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti

Ayrıntılar birazdan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti

Bakan Albayrak'tan flaş açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."
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