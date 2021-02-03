MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Ömer Özkan'a 'Trafik Medya Yüzü' ödülü verdi
ABONE OL
03.02.2021 - 18:56 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Ömer Özkan'a 'Trafik Medya Yüzü' ödülü verdi

Türkiye'deki ilk yüz nakli, çift kol ve rahim nakli gibi önemli başarılara imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın, "Trafik Medya Yüzü" ödülü aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Ömer Özkan'a 'Trafik Medya Yüzü' ödülü verdi

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Özkan'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında, trafik güvenliğine ilişkin reklam filminde "Dikkatinizi Telefona Değil, Yola Verin" mesajıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri" töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödülünü aldığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Günlük hayatımızın önemli bir bölümünün trafikte geçtiğini vurgulayan Özkan, "Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın bu konuya hassasiyetle yaklaşması ve gündemde tutması çok önemli. Bu anlamda böyle bir projede yer almış olmaktan onur duydum. Umarım bu mesajlarımız halkımızın trafik konusunda bilinçlenmesine vesile olur ve trafik kazaları azalarak, yaşanan kayıplar son bulur." ifadelerini kullandı.

 

Bismil'de vaka sayısı sıfırlandıDiyarbakır'ın 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var onu da taburcu ettikten sonra inşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Turuncu alarm verilmişti! Beklenen oldu

Turuncu alarm verilmişti! Beklenen oldu

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Son dakika: İkna yoluyla teslim oldular! Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha...

Son dakika: İkna yoluyla teslim oldular! Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha...

Sıradaki Haber