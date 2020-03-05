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05.03.2020 - 21:42 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 21.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

Erdoğan'ı, Vnukovo-II Havalimanı'ndan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdashev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Büyükelçilik yetkilileri uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Rusya'dan ayrıldı.

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