01.11.2020 - 18:46 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüştü.
Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrılmak üzere Samsun Çarşamba Havaalanı'na hareket etti.
Bakan Kurum açıkladı: Bugün ödemeye başladıkÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de son durumla ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum artçıların devam edeceğini ve vatandaşların hasarlı binalara girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." dedi.