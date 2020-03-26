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26.03.2020 - 15:32 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

 

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