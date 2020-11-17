17.11.2020 - 15:17 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin konuştuğu siyam ikizlerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.
Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.