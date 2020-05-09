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09.05.2020 - 04:02 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı

Erdoğan, Twitter'da #GeceyebirErdoğanSelamı etiketiyle paylaşılan ve kısa sürede yayılarak sosyal medya platformunda gündem olan paylaşımları karşılıksız bırakmadı.

Erdoğan, Türk bayrağı simgesiyle, "#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam." paylaşımı yaptı.

Siyasiler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, destek verdikleri Erdoğan'ın gerek sözlerini, gerekse Erdoğan'a temennilerini paylaştı. Bazı paylaşımlarda Erdoğan'ın fotoğraflarına ve videolarına da yer verildi.

 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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