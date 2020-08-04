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04.08.2020 - 13:13 | | İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Bugün toplanıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Bugün toplanıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti Bugün toplanıyor

Foça Kalesi'nden düştü! İtfaiye ve polis ekipleri kurtardıİzmir'in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tırmanan bir kişi 10 metrelik surların üzerinden düşüp düştüğü yerde mahsur kaldı. Başından ve bacaklarından yaralanan vatandaşı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.
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