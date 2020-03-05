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05.03.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirler üst düzey olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sekiz bakanın katılımıyla Beştepe’de yapılan zirvede, koronavirüse karşı tüm senaryolar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirler üst düzey olsun
KIVANÇ EL Ankara

Erdoğan, bakanlara, “Korona tedbirlerini en üst düzeyde alalım. Hazırlıksız yakalanmamak adına konuya azami duyarlılık gösterelim” talimatı verdi. Zirvede şu ana kadar ülke genelinde herhangi bir vakaya rastlanılmadığı, ancak tüm birimlerin olası hastalık bulaşmasına karşı hazırlıklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 9 ülkenin Kovid-19 ile mücadele konusunda Türkiye’den yardım talebinde bulunduğunu belirterek, “İran ile bilgi paylaşımını Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik” dedi. Koca bu çerçevede bilgi paylaşımına dün itibarıyla başlandığını bildirdi. AK Parti grup toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, umreden veya sınırı ve havayolu kapatılan beş ülkeden Türkiye’ye gelenlerin “14 gün kuralı” gereği bu süre boyunca evlerinde bulunmalarına ilişkin uyarısını da yineledi. 

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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