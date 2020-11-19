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19.11.2020 - 16:59 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kabülde TİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu. Saat 15.45'de başlayan kabul halen devam ediyor.

 

 

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