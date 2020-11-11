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11.11.2020 - 07:00 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a teşekkür etti: Ortaklığımız için samimi vizyon ortaya koydunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a teşekkür etti: Ortaklığımız için samimi vizyon ortaya koydunuz

 İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim.”

Pompeo gelecek

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail’in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı.

Milliyet'te Gündem (11 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
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