Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü: İstikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldı. Bölgede istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını aktardı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump arasında dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.