23.02.2021 - 17:08 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü yarım saat sürdü.
Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldüManisa’da 33 yaşındaki Semiha Peker, çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K.(43) tarafından öldürüldü. Öte yandan olay sonrası kaçan şüphelinin kullandığı otomobil terk edilmiş halde bulundu.