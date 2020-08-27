Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindekileri kabul etti.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yer aldı.











Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.













