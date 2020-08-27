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27.08.2020 - 19:01 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile görüştü. Öte yandan Erdoğan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindekileri kabul etti.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik görüşmeler



Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik görüşmeler




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Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 27 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu. Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu. Koca yaptığı açıklamada, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak" ifadelerini kullandı.
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