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03.02.2020 - 13:40 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı
Kritik zirveden sıcak kareler! Böyle karşılandı
Kritik zirveden sıcak kareler! Böyle karşılandı
Kritik zirveden sıcak kareler! Böyle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev'de ilk olarak Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Burada anıta çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Marinskiy Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'a gelişinde Zelenskiy tarafından karşılandı. Erdoğan ve Zelenskiy'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Ukrayna milli marşları çalındı. İki lider tören kıtasını denetledi ve Erdoğan, tören kıtasını "Slava Ukraine (Yaşasın Ukrayna)" diyerek selamladı.

Heyetlerin birbirlerine takdimlerinin ardından Erdoğan ve Zelenskiy baş başa görüşmeye geçti. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek olan Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı

Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

 

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