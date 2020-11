Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Acı bir akıbet bekliyor

Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biraz önce milletimizin emaneti olan Tugay sancağımızı Kurmay Albay Süleyman Akbay'a teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi can vermeden toprağa düşmemiştir.

Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle şanlı ecdadın şanlı torunları olduğunuzu ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatını taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, mutluluk yoktur. TSK'nın her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin elbette ayrılmaz bir parçasıdır. Her cephenin en önünde mücadele eden dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler, ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız.

Her kim vatan topraklarına bayrağımıza ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor. İstiklal marşımızda vücut bulan hissiyatı inşa eden ve inşallah ilelebet muhafaza edecek milletimiz daima komandolarımızın yanındadır. Gazanız mübaret, yolunuz açık, atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun.