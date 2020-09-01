Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.08'de başlayan kabul basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan görüşmenin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.