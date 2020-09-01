MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş bir araya gelecek
ABONE OL
01.09.2020 - 12:37 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmede, kentin sorunları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı saat 13.30’da Beştepe’de kabul edecek. Görüşmede Ankara’nın sorunlarının ele alınacağı belirtiliyor.

Yavaş’ın görüşmenin ardından yazılı açıklama yapması planlanıyor.

Erdoğan görüşmenin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek. 

Dehşet anları! Yere yatırıp, kafasını beton zemine vurdularAntalya'da, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında tabanca, tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nihat Hatipoğlu'nun son durumu nasıl oldu? Abisi Ömer Vehbi Hatipoğlu açıkladı

Nihat Hatipoğlu'nun son durumu nasıl oldu? Abisi Ömer Vehbi Hatipoğlu açıkladı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi, son durumu nedir? Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, çocukları kimler?

Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi, son durumu nedir? Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, çocukları kimler?

Sıradaki Haber