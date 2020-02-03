03.02.2020 - 17:58 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mariyinsky Sarayı’ndaki resmi karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.
Öte yandan, Erdoğan ile Zelenskiy’nin başkanlıklarında ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda (YDSK) ikili ve bölgesel konular ele alınacak.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.