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HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşuyor
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26.06.2020 - 16:42 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

YKS sınavı 2 kez ertelendi. Sebebi neydi? Bunu öğrenmek istiyorum?

Sınavların tarihi aylar öncesinden ilan edilmiştir. Corona virüs sınav tarihlerini değiştirmiştir. Sınav tarihlerinde de tedbirler söz konusuydu. Salgının kontrol altına alınmasıyla itibaren 11 Mayıs'tan itibaren normalleşme devreye alındı. Sınav tarihleriyle de ilgili bir süreç işledi. Çalışmalar sonrasında sınavın kendi tarihine en yakın zamanda yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin gereksiz stres altına girmesini engelledik. 

Yurtlar ve burslar konusunda düşünceleriniz nedir?

Kredi ve Burslarla alakalı göreve geldiğimizde verilen burs sadece 45 liraydı. Bizler bursları ciddi manada yükselttik. Lisans öğrencilerine 550 lira burs verirken 1100 lira lisans üstü veriyoruz. 1 milyon 600 bin öğrenci burs alıyor. Enerjinizi kendinizi yetiştirmeye harcayın. 

Ne yazık ki artık diploma değer görmüyor? Bunun sebebi de iş bulmak zor? Sizin gençlere öneriniz nedir?

Son 18 yıllık atılımlarınızla, alt yapıyı güçlendirerek nüfusun eğitim seviyesini yükselttik. Mesleki eğitimin 28 Şubat'tan sonra önüne bir engel çekildi. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz lazım. Gençlerimize uygun iş alanları oluşturmak gerekmektedir. Çalışmak isteyen her vatandaşımız için bu hedefle çabalıyoruz. 

Her üniversite öğrencisi de kamu çalışanı olacak diye bir şey yok. Geleceğinizi özel sektörde arayın. 

 

 

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