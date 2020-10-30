Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun. Tören Marmara İlahiyat ve Çamlıca Camii'nde olabilir.

Cami ramazan ayı içerisinde yetişmesi söz konusu. AKM için ise 2021'in 6'încı ayının sonuna kadar yetiştirilmesi hedefi var. Kültür ve Turizm'de ciddi ataklarımız var.

ERDOĞAN TAKSİM CAMİSİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti.

Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.