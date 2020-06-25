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25.06.2020 - 23:11 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gençlerle buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gençlerle buluşuyor

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.

Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gençlerle buluşuyor

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