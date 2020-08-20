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20.08.2020 - 14:55 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,"Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz
Beylikdüzü'nde dehşet! 6 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattıİstanbul Beylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen çocuğun annesi kadından şikayetçi oldu. Kadının 6 yaşındaki Çınar'a dayak atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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