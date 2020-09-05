MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu
ABONE OL
05.09.2020 - 17:40 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

 Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.

 Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Traktöre yük treni çarptı: 1 yaralı

Traktöre yük treni çarptı: 1 yaralı

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılar

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılar

Sıradaki Haber