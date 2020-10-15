Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti

Askere gitmek için 61 kilo verdi! İnanılmaz değişim...Kayseri'nin Talas ilçesi Kepez Mahallesinde yaşayan Embiya Kurtul, geçen yıl ekim ayında askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. Kilosu 166 olan Kurtul'a askere gitmesi için 116 kiloya düşmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine Kurtul, kendisine özel diyet uyguladı. İnşaat ve tarım arazilerinde çalışan Kurtul, spor yapıp, yediklerine dikkat ederek 3 ayda 61 kilo verdi. 105 kiloya düşen Kurtul, geçen Şubat ayında askere gidip, 6 aylık vatani görevini tamamlayarak, memleketine döndü.