Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yola makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık.

Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz.



