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20.08.2020 - 22:27 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yola makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık.

Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz.

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